Geringe Glasfaser-Nachfrage in Neukirchen gefährdet Breitbandausbau in Jahnsdorf

Die Anzahl notwendiger Verträge für einen privatwirtschaftlichen Ausbau in Neukirchen wurde nicht erreicht. Das könnte Folgen für bereits bestehende Verträge in Jahnsdorf haben. Zuletzt gerieten die Vermarkter in die Kritik.

Mit mehr Breitband-Internetzugängen soll Neukirchen zukünftig schnelleres Internet bekommen. Dafür ist die Gemeinde im Sommer eine Kooperation mit dem Versorger Deutsche Glasfaser eingegangen. Der Deal: Die Deutsche Glasfaser treibt den Ausbau der Breitbandversorgung privatwirtschaftlich voran, also ohne Fördermittel.