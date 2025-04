Gibt es einen Chemnitzer Lifestyle? Danny Weigelt und die etwas anderen Touren durch die Kulturhauptstadt

Die traditionellen Chemnitzer Stadtführungen erleben gerade einen starken Anstieg bei der Nachfrage. Nun wollen Volunteers der Kulturhauptstadt Alternativen anbieten. Kostenlos und ein bisschen anders als die Klassiker.

Das Konzept „Free Walking Tours“ kennt Danny Weigelt von Reisen in andere Länder. Vor allem als Fan von Motorsportveranstaltungen ist er weltweit unterwegs. Solche freien, also kostenlosen Führungen werden in vielen Städten über eine Internetplattform inseriert. In Leipzig werden zwei Touren angeboten, in Dresden acht, in Prag aber 133....