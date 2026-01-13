Grippesaison: 29 Erwachsene und 14 Kinder werden derzeit im Chemnitzer Klinikum behandelt

Chemnitz
Vor allem kleine Kinder und Senioren sind laut dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin betroffen. Kapazitätsprobleme gibt es aktuell keine.
Es ist die Zeit der saisonalen Infekte. Influenza A und B, Covid und RSA spielen dabei eine Rolle. Das spürt auch das Chemnitzer Klinikum. Wie Prof. Dr. Stefan Hammerschmidt, Chefarzt der Klinik Innere Medizin IV am Klinikum Chemnitz, erklärt, liege die jahreszeitliche Häufung solcher Infekte aber noch unter dem sonst gewohnten Durchschnitt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.