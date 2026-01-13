MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Grippesaison: 29 Erwachsene und 14 Kinder werden derzeit im Chemnitzer Klinikum behandelt

Die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Eine Überlastung am Klinikum ist aber nicht in Sicht.
Die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Eine Überlastung am Klinikum ist aber nicht in Sicht. Bild: Philip Dulian/dpa
Die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Eine Überlastung am Klinikum ist aber nicht in Sicht.
Die Grippewelle nimmt Fahrt auf. Eine Überlastung am Klinikum ist aber nicht in Sicht. Bild: Philip Dulian/dpa
Chemnitz
Grippesaison: 29 Erwachsene und 14 Kinder werden derzeit im Chemnitzer Klinikum behandelt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem kleine Kinder und Senioren sind laut dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin betroffen. Kapazitätsprobleme gibt es aktuell keine.

Es ist die Zeit der saisonalen Infekte. Influenza A und B, Covid und RSA spielen dabei eine Rolle. Das spürt auch das Chemnitzer Klinikum. Wie Prof. Dr. Stefan Hammerschmidt, Chefarzt der Klinik Innere Medizin IV am Klinikum Chemnitz, erklärt, liege die jahreszeitliche Häufung solcher Infekte aber noch unter dem sonst gewohnten Durchschnitt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Jetzt kostenfrei lesen bis 15. Jan. 17:00!
08.01.2026
7 min.
Bilder von MRT und CT per Mausklick verschicken: Chemnitz macht vor, wie es geht
Jetzt kostenfrei lesen bis 15. Jan. 17:00!
Radiologe Dr. Torsten Jordan bei der Bewertung einer MRT-Aufnahme eines Kopfes.
Patienten bringen Röntgenbilder meist auf CD zum Facharzt. Mit dem Netzwerk Sax-PACS können Mediziner die Dateien untereinander austauschen. Doch noch machen zu wenige mit.
Kornelia Noack
07.01.2026
2 min.
Corona und Grippe in Mittelsachsen: Warum der starke Rückgang jetzt täuscht
Das Robert-Koch-Institut empfiehlt Einmaltaschentücher, um andere zu schützen.
Die Grippezahlen in Mittelsachsen brechen ein, auch Corona geht zurück. Doch Fachleute warnen: Der Jahreswechsel könnte die Statistik nur kurz schönfärben.
Manuel Niemann
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
Mehr Artikel