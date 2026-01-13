Grippesaison: 29 Erwachsene und 14 Kinder werden derzeit im Chemnitzer Klinikum behandelt

Vor allem kleine Kinder und Senioren sind laut dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin betroffen. Kapazitätsprobleme gibt es aktuell keine.

Es ist die Zeit der saisonalen Infekte. Influenza A und B, Covid und RSA spielen dabei eine Rolle. Das spürt auch das Chemnitzer Klinikum. Wie Prof. Dr. Stefan Hammerschmidt, Chefarzt der Klinik Innere Medizin IV am Klinikum Chemnitz, erklärt, liege die jahreszeitliche Häufung solcher Infekte aber noch unter dem sonst gewohnten Durchschnitt.