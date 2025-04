Grönland – Spielball der Großmächte? Eine Expertin berichtet in Chemnitz

Menschen, Geschichte und Politik auf der größten Insel der Erde verstehen: Die Landeszentrale für politische Bildung lädt zum Gespräch mit einer Grönlandexpertin ein.

Chemnitz.

Sechsmal so groß wie Deutschland, zu 80 Prozent von Eis bedeckt und nur 57.000 Einwohner: Das ist Grönland, die größte Insel der Erde. Nie zuvor war sie so sehr Thema in den internationalen Medien wie heute. Was ist das für ein Land und warum haben USA, China und Russland ein Interesse an ihm? Wie positionieren sich Dänemark und die Europäische Union im Streit um seltene Erden, Gas, Öl und eisfreie Handelswege? Und vor allem: Was sagen die Menschen in Grönland selbst dazu? Antworten auf diese Fragen gibt Grönlandexpertin Prof. Birgit Stöber am Dienstag, 8. April, 18 Uhr in der Chemnitzer Außenstelle der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in der Brückenstraße 10.

Bei der Veranstaltung „Grönland – Spielball der Großmächte? Was das „Land der Menschen“ bewegt“ sollen die Teilnehmer die historische, politische und kulturelle Verfasstheit von Grönland bzw. Kalaallit Nunaat („Land der Menschen“) wie es auf grönländisch heißt, verstehen und diskutieren.

Birgit Stöber ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Business & Law School in Berlin. Nach ihrem Studium der Geografie, Publizistik und Politologie zog sie Ende der 1990er-Jahre nach Kopenhagen, um dort unter anderem für die Berliner Zeitung als Auslandskorrespondentin zu arbeiten. Seit 2000 reiste sie mehrmals nach Grönland. (oha)