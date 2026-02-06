Nicht nur Traumziel von Trump: Nach Grönland mit dem Kreuzfahrtschiff

Die wenigen Orte auf der Arktisinsel versprühen einen spröden Charme. Um so faszinierender ist eine Fahrt durch das gewaltigste Eislabyrinth der Erde. Impressionen einer Expeditionsreise mit dem Kreuzfahrtschiff.

„So viel Eis wie lange nicht mehr“, lässt uns Kapitän Raymond Martinsen wissen. Gerade noch haben wir im Vortragssaal der MS Fridtjof Nansen den wissenschaftlichen Ausführungen der Glaziologin Giulia Sinnl über den enormen Eisverlust des grönländischen Inlandeises aufgrund des Klimawandels gelauscht. Wir haben Bilder von saphir- und... „So viel Eis wie lange nicht mehr“, lässt uns Kapitän Raymond Martinsen wissen. Gerade noch haben wir im Vortragssaal der MS Fridtjof Nansen den wissenschaftlichen Ausführungen der Glaziologin Giulia Sinnl über den enormen Eisverlust des grönländischen Inlandeises aufgrund des Klimawandels gelauscht. Wir haben Bilder von saphir- und...