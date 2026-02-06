Nicht nur Traumziel von Trump: Nach Grönland mit dem Kreuzfahrtschiff

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier fühlt sich der Mensch ganz klein.
Hier fühlt sich der Mensch ganz klein. Bild: Roland Motz
Übermächtiges Eis.
Übermächtiges Eis. Bild: Roland Motz
Vorsicht ist beim Klettern am Kangia Eisfjord angesagt.
Vorsicht ist beim Klettern am Kangia Eisfjord angesagt. Bild: Roland Motz
Die Fridtjof Nansen ankert vor Sisimut, der mit 5600 Einwohnern zweitgrößten Stadt Grönlands.
Die Fridtjof Nansen ankert vor Sisimut, der mit 5600 Einwohnern zweitgrößten Stadt Grönlands. Bild: Roland Motz
Rangerin mit Netzhut gegen die Mücken. Zum Schutz vor Eisbären ist bei Wanderungen auch immer ein Gewehr dabei wie hier am Camp Frieda.
Rangerin mit Netzhut gegen die Mücken. Zum Schutz vor Eisbären ist bei Wanderungen auch immer ein Gewehr dabei wie hier am Camp Frieda. Bild: Roland Motz
Mit den Zodiacs kommt man den Eisbergen ganz nahe wie hier am Kvanefjord.
Mit den Zodiacs kommt man den Eisbergen ganz nahe wie hier am Kvanefjord. Bild: Roland Motz
Bob van Beers und Autor Roland Motz (re).
Bob van Beers und Autor Roland Motz (re). Bild: Roland Motz
Mystische Landschaft bei Nebel.
Mystische Landschaft bei Nebel. Bild: Roland Motz
Hier fühlt sich der Mensch ganz klein.
Hier fühlt sich der Mensch ganz klein. Bild: Roland Motz
Übermächtiges Eis.
Übermächtiges Eis. Bild: Roland Motz
Vorsicht ist beim Klettern am Kangia Eisfjord angesagt.
Vorsicht ist beim Klettern am Kangia Eisfjord angesagt. Bild: Roland Motz
Die Fridtjof Nansen ankert vor Sisimut, der mit 5600 Einwohnern zweitgrößten Stadt Grönlands.
Die Fridtjof Nansen ankert vor Sisimut, der mit 5600 Einwohnern zweitgrößten Stadt Grönlands. Bild: Roland Motz
Rangerin mit Netzhut gegen die Mücken. Zum Schutz vor Eisbären ist bei Wanderungen auch immer ein Gewehr dabei wie hier am Camp Frieda.
Rangerin mit Netzhut gegen die Mücken. Zum Schutz vor Eisbären ist bei Wanderungen auch immer ein Gewehr dabei wie hier am Camp Frieda. Bild: Roland Motz
Mit den Zodiacs kommt man den Eisbergen ganz nahe wie hier am Kvanefjord.
Mit den Zodiacs kommt man den Eisbergen ganz nahe wie hier am Kvanefjord. Bild: Roland Motz
Bob van Beers und Autor Roland Motz (re).
Bob van Beers und Autor Roland Motz (re). Bild: Roland Motz
Mystische Landschaft bei Nebel.
Mystische Landschaft bei Nebel. Bild: Roland Motz
Reise
Nicht nur Traumziel von Trump: Nach Grönland mit dem Kreuzfahrtschiff
Von Roland Motz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die wenigen Orte auf der Arktisinsel versprühen einen spröden Charme. Um so faszinierender ist eine Fahrt durch das gewaltigste Eislabyrinth der Erde. Impressionen einer Expeditionsreise mit dem Kreuzfahrtschiff.

„So viel Eis wie lange nicht mehr“, lässt uns Kapitän Raymond Martinsen wissen. Gerade noch haben wir im Vortragssaal der MS Fridtjof Nansen den wissenschaftlichen Ausführungen der Glaziologin Giulia Sinnl über den enormen Eisverlust des grönländischen Inlandeises aufgrund des Klimawandels gelauscht. Wir haben Bilder von saphir- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
27.11.2025
12 min.
Im historischen Luxuszug von Kapstadt nach Namibia
Der African Explorer auf dem Weg Richtung Namibia.
16 Tage fährt der African Explorer durch Landschaften, die an „Jenseits von Afrika“ erinnern: durch Wüsten und Savannen, vorbei an tiefen Schluchten, begleitet von wilden Tieren - und dem kolonialen Erbe.
Roland Motz
09:17 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Update
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
05.12.2025
10 min.
Abenteuer Alaska: Mit der MS Roald Amundsen entlang der fjordartigen Küste
Die MS Roald Amundsen vor der fjordartigen Küste in Alaska.
Auf der Inside Passage werden wir zwei Wochen im Südosten des größten Bundesstaats der USA unterwegs sein. Auf den Spuren von Bären und Goldgräbern, durch eine grandiose Gletscherlandschaft.
Roland Motz
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel