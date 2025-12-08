Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Haben Limbach-Oberfrohnas CDU und AfD gemeinsam gegen den Doppelhaushalt gestimmt?

Uwe Müller von der AfD (links) und Marvin Müller von der CDU stimmten mit ihren Fraktionen gegen die Haushaltspläne der Stadt.
Uwe Müller von der AfD (links) und Marvin Müller von der CDU stimmten mit ihren Fraktionen gegen die Haushaltspläne der Stadt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Vor allem der Umgang des Rathauses mit Fördermitteln sorgte zuletzt für Kritik.
Vor allem der Umgang des Rathauses mit Fördermitteln sorgte zuletzt für Kritik. Bild: Symbolbild: Jens Wolf/dpa/Archiv
Mit allen Fraktionen habe es Gespräche zu den Finanzplänen des Rathauses gegeben, so die CDU. Die AfD will mit niemandem gesprochen haben.
Mit allen Fraktionen habe es Gespräche zu den Finanzplänen des Rathauses gegeben, so die CDU. Die AfD will mit niemandem gesprochen haben. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Haben Limbach-Oberfrohnas CDU und AfD gemeinsam gegen den Doppelhaushalt gestimmt?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beide Fraktionen haben den Doppelhaushalt 2026/2027 abgelehnt und damit finanzielle Einschränkungen in der Stadt riskiert – bewusst, heißt es von einer Seite. Wie begründen die Fraktionen ihre Entscheidung?

Es waren lediglich drei Stimmen, die Limbach-Oberfrohna am vergangenen Montag vor einer mehrmonatigen haushaltslosen Zeit und damit verbundenen finanziellen Einschränkungen bewahrt haben. Mit 14 Ja- und 11 Nein-Stimmen wurde der Doppelhaushalt für 2026/2027 nur knapp vom Stadtrat genehmigt. AfD und CDU hatten sich in mehrminütigen Statements...
