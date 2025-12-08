Haben Limbach-Oberfrohnas CDU und AfD gemeinsam gegen den Doppelhaushalt gestimmt?

Beide Fraktionen haben den Doppelhaushalt 2026/2027 abgelehnt und damit finanzielle Einschränkungen in der Stadt riskiert – bewusst, heißt es von einer Seite. Wie begründen die Fraktionen ihre Entscheidung?

Es waren lediglich drei Stimmen, die Limbach-Oberfrohna am vergangenen Montag vor einer mehrmonatigen haushaltslosen Zeit und damit verbundenen finanziellen Einschränkungen bewahrt haben. Mit 14 Ja- und 11 Nein-Stimmen wurde der Doppelhaushalt für 2026/2027 nur knapp vom Stadtrat genehmigt. AfD und CDU hatten sich in mehrminütigen Statements...