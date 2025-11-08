Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hartmannsdorf: Millionenzuschuss für hochmodernen Regiobus-Betriebshof

Regiobus-Chef Michael Tanne und Staatsministerin Regina Kraushaar mit dem Fördermittelbescheid.
Regiobus-Chef Michael Tanne und Staatsministerin Regina Kraushaar mit dem Fördermittelbescheid. Bild: R. Jerke
Regiobus-Chef Michael Tanne und Staatsministerin Regina Kraushaar mit dem Fördermittelbescheid.
Regiobus-Chef Michael Tanne und Staatsministerin Regina Kraushaar mit dem Fördermittelbescheid. Bild: R. Jerke
Chemnitz Umland
Hartmannsdorf: Millionenzuschuss für hochmodernen Regiobus-Betriebshof
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Verkehrsunternehmen möchte in Hartmannsdorf einen neuen Betriebshof für vollelektrische Busse errichten. Auf dem Weg dahin, ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht.

Das Verkehrsunternehmen Regiobus Mittelsachsen will emissionsfreier werden. Auf dem Weg dahin ist nun ein weiterer Meilenstein geschafft. Eine Zusage für 8 Millionen Euro Fördermittel hat das Unternehmen dafür von Regina Kraushaar, Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, erhalten. Das Geld fließt in den Neubau eines modernen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Hat Hartmannsdorf bald keinen Zahnarzt mehr?
Auf dem Papier ist die Gemeinde noch gut versorgt, doch eine Unterversorgung droht.
Auf dem Papier ist die Gemeinde im Chemnitzer Umland gut versorgt. Doch seit über einem Jahr ist eine Zahnarztpraxis verwaist. Jetzt will die Gemeinde mit Geld locken.
Rita Türpe
29.10.2025
2 min.
Regiobus-Chef Michael Tanne steht vor dem Ruhestand
Regiobus-Geschäftsführer Michael Tanne wird zum Jahresende in den Ruhestand wechseln.
Zwar wird der Geschäftsführer erst zum Jahresende verabschiedet. Doch ein Nachfolger steht bereits fest. Mehr als 30 Jahre hat Tanne als Chef den Nahverkehr im Landkreis geprägt.
Jan Leißner
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
Mehr Artikel