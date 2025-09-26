„Hausdame mit Beteiligung“: Prozess gibt Einblicke in ein florierendes Bordell in bester Chemnitzer Wohnlage

Eine Chinesin steht in Chemnitz vor Gericht. Die 59-Jährige soll illegal ausländische Frauen eingeschleust und hier arbeiten lassen haben. Das Geschäft mit den Freiern lief gut und auch die Frauen standen Schlange bei ihr. Wie aus einer Näherin eine Puffmutter wurde.

Alles Theater oder Naivität? Auch am dritten Tag schluchzt die Angeklagte im Saal des Landgerichts. Die Verhandlung beginnt mit ihrem Geständnis, vorgelesen von einem Verteidiger. Darin zeichnet die 59-Jährige das Bild einer Frau, die die wirtschaftliche Not in die Prostitution, dann in die Zuhälterei getrieben hat. Dass sie dabei deutsche...