Historiker Kowalczuk bezeichnet AfD bei Debatte in Chemnitz als „Vollhonks“ und Faschisten: Er polarisiert weiter

Der umstrittene Buchautor Ilko-Sascha Kowalczuk sagt außerdem, dass sich die Menschen im Osten ausgerechnet zu einer Zeit vom Westen abgewandt haben, als es ihnen spürbar besser ging.

Man kann Ilko-Sascha Kowalczuk alles vorwerfen, eins aber nicht: dass er nicht konsequent wäre. Der Historiker und Buchautor („Freiheitsschock") hat mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin gebrochen, seinem langjährigen Lieblingsverein. Für einen, der 55 Jahre Fan eines Klubs ist, sei das eine schwere Entscheidung gewesen, so...