  • Historiker Kowalczuk bezeichnet AfD bei Debatte in Chemnitz als „Vollhonks“ und Faschisten: Er polarisiert weiter

Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker und Publizist.
Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker und Publizist. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker und Publizist.
Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker und Publizist. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Historiker Kowalczuk bezeichnet AfD bei Debatte in Chemnitz als „Vollhonks“ und Faschisten: Er polarisiert weiter
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Der umstrittene Buchautor Ilko-Sascha Kowalczuk sagt außerdem, dass sich die Menschen im Osten ausgerechnet zu einer Zeit vom Westen abgewandt haben, als es ihnen spürbar besser ging.

Man kann Ilko-Sascha Kowalczuk alles vorwerfen, eins aber nicht: dass er nicht konsequent wäre. Der Historiker und Buchautor („Freiheitsschock“) hat mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin gebrochen, seinem langjährigen Lieblingsverein. Für einen, der 55 Jahre Fan eines Klubs ist, sei das eine schwere Entscheidung gewesen, so...
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
15.04.2025
4 min.
DDR-Historiker Kowalczuk will erneut nach Freiberg kommen - und einen Promi mitbringen
Der Autor und Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat in Freiberg aus seinem Buch „Freiheitsschock“ gelesen.
Große Redner, kleine Stadt: Die Reihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ wurde von den Machern als erfolgreich quittiert. Wie schätzen das prominente Autoren ein? Was hat gefehlt?
Cornelia Schönberg
20.08.2025
3 min.
35 Jahre Einheit in Europa: Chemnitzer Alt-OB Peter Seifert will nicht mit früherem Stasi-IM an einem Tisch sitzen
Der frühere Chemnitzer OB Peter Seifert.
Das Ex-Stadtoberhaupt von Chemnitz hatte seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion im „Luxor“ schon zugesagt. Als er hörte, dass der Verleger der „Berliner Zeitung“ dabei ist, machte er einen Rückzieher.
Erik Kiwitter
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
