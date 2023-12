Hochwasserlage rund um Chemnitz: Pegel sinken, Warnungen bleiben

Nach der Sperrung kann die Chemnitztalstraße in Taura wieder befahren werden. Das Hochwasser hat das Freibad in Neukirchen überflutet. Die Aufräumarbeiten lassen die Schäden sichtbar werden.

DieHochwasserlage in der Region rund um Chemnitz entspannt sich leicht. Laut Landeshochwasserzentrum sinken die Pegelstände weiter. An der Zwickauer Mulde in Wolkenburg beträgt der Wasserstand am 27. Dezember vormittags 3,39 Meter. Die Wasserhöhe der Zschopau in Kriebstein liegt bei 2 Meter.