Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Holzernte startet im Neukirchener Wald: Worauf Besucher jetzt achten müssen

Bild: dpa
Bild: dpa
Chemnitz Umland
Holzernte startet im Neukirchener Wald: Worauf Besucher jetzt achten müssen
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem 22. September führt Sachsenforst die Pflegemaßnahme durch. Beim Waldbesuch ist deshalb erhöhte Vorsicht geboten.

Im Neukirchner Wald startet ab dem 22. September die Holzernte, die voraussichtlich bis Ende Dezember 2025 andauert. Darüber informiert der Staatsbetrieb Sachsenforst. Es handelt sich dabei um eine planmäßige Pflege- und Durchforstungsmaßnahme, so Forstrevierleiter Hinrich Ude.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
22.09.2025
2 min.
Holzeinschlag im Neuwald: Sachsenforst startet Waldpflege im Revier Falkenau
Im Revier Falkenau startet der Holzeinschlag.
Nahe Flöha beginnt der Holzeinschlag. Auf 89 Hektar wird Holz geerntet. Waldbesucher sollten vorsichtig sein. Wie lange dauern die Maßnahmen und was ist zu beachten?
Babette Philipp
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
06.09.2025
2 min.
Im Rossauer Wald sollen ab Mitte September Bäume gefällt werden
Im Rossauer Wald steht die Holzernte bevor.
Der Staatsbetrieb Sachsenforst plant Holzeinschlag im gesamten Waldgebiet voraussichtlich bis Ende April 2026. Dafür werden Waldgebiete und Wege gesperrt.
Michael Brandenburg
Mehr Artikel