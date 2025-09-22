Holzernte startet im Neukirchener Wald: Worauf Besucher jetzt achten müssen

Ab dem 22. September führt Sachsenforst die Pflegemaßnahme durch. Beim Waldbesuch ist deshalb erhöhte Vorsicht geboten.

Im Neukirchner Wald startet ab dem 22. September die Holzernte, die voraussichtlich bis Ende Dezember 2025 andauert. Darüber informiert der Staatsbetrieb Sachsenforst. Es handelt sich dabei um eine planmäßige Pflege- und Durchforstungsmaßnahme, so Forstrevierleiter Hinrich Ude.