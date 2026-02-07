Hommage an einen weltweit vernetzten Einzelgänger: Wie drei Frauen nicht nur Carlfriedrich Claus einen Klangabend schenkten

Chemnitz
Ein faszinierender Sprachklangabend der besonderen Art in den Kunstsammlungen Chemnitz widmete sich Carlfriedrich Claus, dem Komponisten Peter Ablinger und den Sprachen Europas.
Die Sprachexperimente von Carlfriedrich Claus gelten als schwer zugänglich, aber sie regen immer wieder andere Künstler an, sich mit ihnen zu beschäftigen, ihnen neue Facetten abzugewinnen. So auch in dieser Woche in den Kunstsammlungen. Mit etwa 50 Gästen sehr gut besucht war der „Sprachklangabend“ namens „Das Davor der Artikulation im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.