MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hommage an einen weltweit vernetzten Einzelgänger: Wie drei Frauen nicht nur Carlfriedrich Claus einen Klangabend schenkten

Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos. Bild: Kunstsammlungen Chemnitz
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos. Bild: Kunstsammlungen Chemnitz
Chemnitz
Hommage an einen weltweit vernetzten Einzelgänger: Wie drei Frauen nicht nur Carlfriedrich Claus einen Klangabend schenkten
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein faszinierender Sprachklangabend der besonderen Art in den Kunstsammlungen Chemnitz widmete sich Carlfriedrich Claus, dem Komponisten Peter Ablinger und den Sprachen Europas.

Die Sprachexperimente von Carlfriedrich Claus gelten als schwer zugänglich, aber sie regen immer wieder andere Künstler an, sich mit ihnen zu beschäftigen, ihnen neue Facetten abzugewinnen. So auch in dieser Woche in den Kunstsammlungen. Mit etwa 50 Gästen sehr gut besucht war der „Sprachklangabend“ namens „Das Davor der Artikulation im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Sprachklangabend in Chemnitz: Carlfriedrich Claus trifft Peter Ablinger
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Am 5. Februar 2026 widmen sich die Kunstsammlungen Chemnitz dem Lautdichter Carlfriedrich Claus mit einem besonderen Event – mit Vortrag und einem Konzert.
Maurice Querner
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
26.11.2025
5 min.
Expeditionen ins Unbekannte mit Carlfriedrich Claus in den Chemnitzer Kunstsammlungen
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Sprachrozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Die Kunstsammlungen Chemnitz würdigen mit einer Rekonstruktion des „Sprachprozessraums“ aus dem Jahr 1995 Carlfriedrich Claus als einen der bedeutendsten deutschen Lautpoeten des 20. Jahrhunderts.
Matthias Zwarg
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
13:04 Uhr
2 min.
Erstes Gold bei Italien-Spielen: Von Allmen gewinnt Abfahrt
Franjo von Allmen jubelt über seine Bestzeit.
Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
Mehr Artikel