Ihre Zukunft ist kross und rund: Ukrainer starten mit frittierten Bällchen in Chemnitz neu durch

Ein Paar aus der Nähe von Kiew kocht jetzt bis Mitte Oktober in der Experimentierküche auf dem Sonnenberg. Das Essen haben sie selbst entwickelt.

Es war nur eine Laune, aus der heraus Dmytro Volkov Hackfleischreste in die Fritteuse warf. Nun soll aus diesem Moment die Basis für eine neue Lebensgrundlage für ihn und seine Frau Iryna Smirnova werden. Denn das, was sich in der Fritteuse bildete, war ein Hackfleischbällchen, das sich als äußerst lecker entpuppte. Er experimentierte weiter...