Regionale Nachrichten und News
  • Nach fünf Wochen Experimentierküche: Wie es mit den frittierten Bällchen aus Chemnitz weitergeht

Dmytro Volkov und Iryna Smirnova testen Rezepte in der Experimentierküche auf dem Sonnenberg.
Dmytro Volkov und Iryna Smirnova testen Rezepte in der Experimentierküche auf dem Sonnenberg. Bild: Andreas Seidel
Dmytro Volkov und Iryna Smirnova testen Rezepte in der Experimentierküche auf dem Sonnenberg.
Dmytro Volkov und Iryna Smirnova testen Rezepte in der Experimentierküche auf dem Sonnenberg. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Nach fünf Wochen Experimentierküche: Wie es mit den frittierten Bällchen aus Chemnitz weitergeht
Von Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ehemaligen Journalisten Dmytro Volkov und Iryna Smirnova brachten ihre selbst entwickelten Fleischbällchen nach Chemnitz. Der Probelauf war ein voller Erfolg.

Für fünf Wochen waren Dmytro Volkov und Iryna Smirnova Restaurantbetreiber. In der Experimentierküche auf dem Sonnenberg konnten sie ihr Konzept testen. Dabei sind beide Quereinsteiger. Die Familie kommt aus der Ukraine, dort waren beide Journalisten. Vor dem Krieg haben sie nie professionell gekocht hat. Während seines Militärdienstes wurde...
