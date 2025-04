Im Chemnitzer Industriemuseum werden Geschichten aus dem Leben der DDR und in der Tschechoslowakei erzählt

Zwei Romane über das Leben im Erzgebirge und den Abbau von Uran sind Gegenstand einer Lesung am 19. März.

Chemnitz.

Zwei Romane, die in den Orten Tann und St. Joachimsthal/Jáchymov spielen, sollen am 19. März bei einer Lesung im Industriemuseum an der Zwickauer Straße 119 (Foto) in den Fokus des Abends gerückt werden. In Tina Pruschmanns Roman Bittere Wasser (2022) steht das Leben von Ida im Mittelpunkt, deren Eltern beim Staatszirkus der DDR arbeiten. Auch Ida steht in der Manege. Mit Schulbeginn wird sie aber nach Tann geschickt, wo Uran abgebaut wird. In Lenka Elbes Roman Uranova (2020) tritt der Engländer Henry Robotham eine Reise nach Jáchymov an. Hier hatte sich die Spur seiner Freundin Angela verloren, die 1968 in die Tschechoslowakei gereist war. Der Eintritt zu der um 18 Uhr beginnenden Veranstaltung ist frei. (reu)