In Chemnitz unterwegs mit dem Pilzberater: Welche Arten für Vitalität sorgen

Wolfgang Friese hat sich seit Jahrzehnten der Welt der Pilze verschrieben. Über sogenannte Vitalpilze hat er jetzt ein Buch geschrieben. Die wachsen auch in heimischen Wäldern.

Früher konnten sich Pilzsammler noch darauf verlassen: Es gab drei Phasen im Jahr, in denen sie fündig werden können – im Frühjahr, Sommer und Herbst. „Durch den Klimawandel ist das jetzt nicht mehr so“, sagt Wolfgang Friese. Alles verschiebe sich, kaum etwas sei noch planbar. Auch die Arten verändern sich. Pilze, die Wärme lieben, wie...