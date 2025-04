Interview: Feuerwehr-Chef reagiert auf Kritik der Mühlauer zur Löschwasserversorgung

Mühlau. In Mühlau sorgt die unzureichende Löschwasserversorgung für Diskussionen. Kritik entzündet sich dabei auch an teuren Investitionen für Zisternen statt an der Entschlammung von Teichen. Jörg Voigt erklärt, warum es dennoch die beste Variante ist.

Freie Presse: Beim Thema Löschwasserversorgung und wie diese behoben werden kann, haben sich in Mühlau die Gemüter erhitzt.