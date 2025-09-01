Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zwangsräumung in Mühlau: Was wird aus Familie Bertholds Garten?

Sie stehen Ingrid Berthold (2.v.l.) zur Seite: Freundin Anneli Päßler (links), Sohn Ronny Berthold (rechts) und dessen Freundin Cindy Schwarzer im Garten am Anton-Günther-Weg.
Sie stehen Ingrid Berthold (2.v.l.) zur Seite: Freundin Anneli Päßler (links), Sohn Ronny Berthold (rechts) und dessen Freundin Cindy Schwarzer im Garten am Anton-Günther-Weg. Bild: Andreas Seidel
Sie stehen Ingrid Berthold (2.v.l.) zur Seite: Freundin Anneli Päßler (links), Sohn Ronny Berthold (rechts) und dessen Freundin Cindy Schwarzer im Garten am Anton-Günther-Weg.
Sie stehen Ingrid Berthold (2.v.l.) zur Seite: Freundin Anneli Päßler (links), Sohn Ronny Berthold (rechts) und dessen Freundin Cindy Schwarzer im Garten am Anton-Günther-Weg. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Zwangsräumung in Mühlau: Was wird aus Familie Bertholds Garten?
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mühlau steht ein Grundstück im Fokus, das seit 1974 von Familie Berthold bewirtschaftet wird. Die Zwangsräumung ist angeordnet. Doch die Familie sieht sich zu Unrecht am Pranger.

Er war seiner Heimat sehr verbunden, in unzähligen Gedichten und Liedern hat er seine Heimatliebe beschrieben: Anton Günther, der Heimatdichter und Erzgebirgssänger, der vor fast 150 Jahren in Böhmen geboren wurde. 50 Gedenksteine erinnern an ihn, fast in jedem Ort in der Region gibt es eine Straße oder einen Weg, der nach ihm benannt wurde....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
07:17 Uhr
2 min.
Kommunen in Sachsen sollen mehr Geld für Windräder bekommen
Die Gemeinden in Sachsen sollen künftig mehr am Betrieb von Windkraftanlagen verdienen. (Archivbild)
Der Ausbau der Windkraft in Sachsen kommt nur schleppend voran. Nun soll der finanzielle Anreiz für die Kommunen verbessert werden.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
13.05.2025
3 min.
Trotz Haushaltskrise: Mühlau hält an Viertelmillion-Projekt fest
Der Mühlauer Feuerwehrchef Jörg Voigt am alten Kommandowagen, der ausgemustert wird.
Mühlau plant einen neuen Gehweg und ein Kommandofahrzeug für die Feuerwehr. Doch das Haushaltsdefizit wächst weiter. Und Ende August wird trotzdem gefeiert.
Bettina Junge
25.08.2025
2 min.
Friedensrichterwahl in Mühlau: Herausforderer für den Amtsinhaber
Seit fünf Jahren ist Volkmar Zimmer Friedensrichter. Jetzt bewirbt er sich erneut.
Volkmar Zimmer möchte vor seinem Ruhestand noch einmal zur Wahl antreten. Der 67-Jährige hat in seiner Amtszeit viele Konflikte geschlichtet. Doch diesmal gibt es Konkurrenz.
Bettina Junge
Mehr Artikel