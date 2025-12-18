MENÜ
  • Irish Christmas Show in Limbach-Oberfohna

Ein besonderes Event wird am 27. Dezember in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna geboten.
Ein besonderes Event wird am 27. Dezember in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna geboten.
Irish Christmas Show in Limbach-Oberfohna
Von Babette Philipp
Die Irish Christmas Show verzaubert Limbach-Oberfrohna mit keltischen Klängen. Erleben Sie die grüne Insel hautnah!

Ein besonderes Event findet am 27. Dezember, 20 Uhr in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna statt: die „Irish Christmas Show“. Geboten wird eine Mischung aus Entertainment, Jigs und Reels, Weihnachtsliedern und Evergreens. Dabei entführen Ann und Ed O´Casey das Publikum auf die grüne Insel und geben mit heiteren und berührenden Geschichten...
