Weihnachten auf der grünen Insel? König-Albert-Theater Bad Elster lädt am 26. Dezember zu Irish Christmas ein

Das Ensemble Woodwind & Steel präsentiert eine Mischung aus Entertainment und traditionellen Weihnachtsliedern. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Eine heiter-irische Weihnachtsshow feiert das Ensemble Woodwind & Steel am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Die Show präsentiert eine Mischung aus witzigem Entertainment, temperamentvollen Jigs und Reels, traditionellen Weihnachtsliedern und -evergreens, heißt es zur Ankündigung. Ann und... Eine heiter-irische Weihnachtsshow feiert das Ensemble Woodwind & Steel am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Die Show präsentiert eine Mischung aus witzigem Entertainment, temperamentvollen Jigs und Reels, traditionellen Weihnachtsliedern und -evergreens, heißt es zur Ankündigung. Ann und...