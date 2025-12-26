MENÜ
  • Irish Christmas Show verzaubert Limbach-Oberfrohna

Bild: Veranstalter
Irish Christmas Show verzaubert Limbach-Oberfrohna
Von Babette Philipp
Musikalische Vielfalt und irische Geschichten: Die Show bietet am 27. Dezember ein unvergessliches Erlebnis mit Dudelsäcken, Gitarren und mehr.

Music, Fun & Stories von der grünen Insel: Die „Irish Christmas Show“ präsentiert am Samstag, 27. Dezember in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna eine Mischung aus Entertainment, Jigs und Reels, Weihnachtsliedern und modernen Weihnachtsevergreens. Dabei entführen Ann und Ed O´Casey das Publikum in deutschsprachiger Moderation auf die grüne...
