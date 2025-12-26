Irish Christmas Show verzaubert Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Musikalische Vielfalt und irische Geschichten: Die Show bietet am 27. Dezember ein unvergessliches Erlebnis mit Dudelsäcken, Gitarren und mehr.
Music, Fun & Stories von der grünen Insel: Die „Irish Christmas Show“ präsentiert am Samstag, 27. Dezember in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna eine Mischung aus Entertainment, Jigs und Reels, Weihnachtsliedern und modernen Weihnachtsevergreens. Dabei entführen Ann und Ed O´Casey das Publikum in deutschsprachiger Moderation auf die grüne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.