Regionale Nachrichten und News
  • Ist der Kulturhauptstadt-Sommer in Chemnitz am Ende?

Rosafarbene Geschichten mit kubistischen Formen von Ouch370 bei der Ibug.
Rosafarbene Geschichten mit kubistischen Formen von Ouch370 bei der Ibug.
Chemnitz
Ist der Kulturhauptstadt-Sommer in Chemnitz am Ende?
Von Kirsten Erlebach
In der aktuellen Newsletter-Ausgabe von „fetzt.“ trotzen wir dem niedrigen Energielevel und halten am Kuha-Sommer fest.

Chemnitz.

Die Vergänglichkeit hat die Kulturhauptstadt erreicht. An manchen Orten in der Stadt liegen schon ein paar kleine Laubhäufchen auf den Gehwegen und es duftet nach Herbst. Und immer wieder hört man leise Sätze wie „Ibug? Das schaffe ich nicht auch noch.“ Als hätten die Kuha-Geister das gehört, konnte das Kunstfestival am Freitag nicht wie geplant öffnen. Ist das Ende des Kulturhauptstadt-Sommers gekommen?

Das Programm und das Wetter halten durch. Die Touristen sind auch noch am Start. Und wir Kuha-Bewohner? Vielleicht sollten wir uns mal eine Runde entspannt in den Stadthallenpark setzen und tief einatmen, ausatmen und das Ganze wiederholen. Jeder braucht mal eine Pause, auch wir. Dass Kulturhauptstadt sein so stressig wird, konnte man ja nicht ahnen.

Wer wieder bei Kräften ist findet im Newsletter einen Hinweis, das Trump und Putin die Kulturhauptstadt kopieren, und einen Bericht zum ersten Event in der neuen Musikarena auf dem Marktplatz.

Dieser Text ist eine Kostprobe aus dem aktuellen „fetzt.“-Newsletter.

Den ganzen aktuellen Newsletter bekommst du zugeschickt, wenn du ihn abonnierst.
Den ganzen aktuellen Newsletter bekommst du zugeschickt, wenn du ihn abonnierst.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Von Anne Schwesinger
2 min.
21.08.2025
2 min.
Leckerer Grüntee oder Grüne Wiese? Der ultimative (subjektive) Matcha-Latte-Test
Meinung
Redakteur
Perfectes Matcha-Match? Wir haben es getestet.
Im neuen Gastro-Newsletter geht es diesmal unter anderem um Kaffee-Sachsen und Matcha-Girls.
Anne Schwesinger
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Von Johanna Eisner
2 min.
07.08.2025
2 min.
Nur das Wurstbrot schmeckt besser - kulinarische Tipps (nicht nur) für lange Zugfahrten
Meinung
Redakteur
Beef im Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz.
Im kulinarischen Newsletter der Freien Presse geht es diesmal um lange Zugfahrten, riesiges Gartengemüse, die schnelle VW-Currywurst und schmale Käseplatten.
Johanna Eisner
