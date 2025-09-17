Jahnsdorfer eröffnet auf dem Chemnitzer Kaßberg ein Café: „Ich dachte: Jetzt oder nie“

Julian Winkler übernimmt ein Lokal, in dem bis Anfang 2024 schon einmal ein Café existierte. Er kommt aus der Lebensmittelbranche, hat nun aber den festen Job gegen die Selbstständigkeit getauscht.

Der Kaßberg bekommt gastronomischen Zuwachs. An der Ecke Barbarossa-/Henriettenstraße öffnet am 3. Oktober das Café „Nouri". In den Räumen hatte bereits vor zweieinhalb Jahren unter dem Namen „Breaks" ein Café geöffnet, nach gut einem halben Jahr aber wieder geschlossen. Die früheren Betreiber zogen sich zurück und boten das Lokal...