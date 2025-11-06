Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Japanischer Wrestling-Star kommt nach Limbach-Oberfrohna

Am 15. November findet in Limbach-Oberfrohna ein Wrestling-Event statt.
Am 15. November findet in Limbach-Oberfrohna ein Wrestling-Event statt.
Am 15. November findet in Limbach-Oberfrohna ein Wrestling-Event statt.
Am 15. November findet in Limbach-Oberfrohna ein Wrestling-Event statt.
Chemnitz Umland
Japanischer Wrestling-Star kommt nach Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der „wXw Wrestling Live Tour“ in Limbach-Oberfrohna wird Wrestler Tetsuya Naito auftreten. In Japan hat er bereits zahlreiche Titel geholt.

In seiner Heimat Japan ist Tetsuya Naito ein Megastar. Stadien mit bis zu 50.000 Fans hat er dort gefüllt. Zudem hat der 43-Jährige in den vergangenen fünfzehn Jahren bei Asiens größter Wrestling-Liga, der New Japan Pro Wrestling, zahlreiche Titel geholt. Im November kommt der als „Los Tranquilos des Japon“ bekannte Japaner gemeinsam mit...
