Jede Menge Blaulicht zu später Stunde am Chemnitzer Sonnenberg: Was war da los?

Chemnitz
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am späten Abend an der Münchner Straße im Einsatz.
In Chemnitz hat ein Feuerwehreinsatz zu später Stunde Anwohner am Fuße des Sonnenbergs aus dem Schlaf gerissen. Gegen 23.15 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr an die Münchner Straße aus. Dort war starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Nachbarn fürchteten, die Bewohnerin sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.