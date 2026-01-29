Jubiläumsfeier im Sonnenlandpark Lichtenau: Planungen laufen bis Februar

Vor 20 Jahren öffnete der Freizeitpark Sonnenland in Lichtenau erstmals seine Türen. Das soll gefeiert werden. Wann und wie?

In diesem Jahr gibt es im Sonnenlandpark in Lichtenau etwas zu feiern. Vor 20 Jahren öffnete der Freizeitpark erstmals seine Türen für die Gäste. Am Rande des Lichtenauer Wirtschaftsforums hat Parkchefin Manuela Schleith erklärt, dass die Planungen zu den Feierlichkeiten laufen. Konkretere Angaben dazu könne sie aber noch nicht machen. Sie...