  • „Kann man den Schöpfer und sein Werk voneinander trennen?“: Chemnitzer Sinfonie-Konzert setzt umstrittenen Norweger in den Fokus

Der Dirigent des 5. Sinfoniekonzerts, Leslie Suganandarajah, wurde in Sri Lanka geboren und hat unter anderem an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar studiert.
Der Dirigent des 5. Sinfoniekonzerts, Leslie Suganandarajah, wurde in Sri Lanka geboren und hat unter anderem an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar studiert. Bild: Matthias Zwarg
Es gab sehr viel Applaus für den Dirigenten Leslie Suganandarajah (vorn rechts) und Hartmut Schill (vorn links), der auf der hier selten zu hörenden Hardangerfiedel spielte.
Es gab sehr viel Applaus für den Dirigenten Leslie Suganandarajah (vorn rechts) und Hartmut Schill (vorn links), der auf der hier selten zu hörenden Hardangerfiedel spielte. Bild: Matthias Zwarg
Während der Konzerteinführung erklärte Hartmut Schill die Besonderheiten der mit neun Saiten bespannten Hardangerfiedel.
Während der Konzerteinführung erklärte Hartmut Schill die Besonderheiten der mit neun Saiten bespannten Hardangerfiedel. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
„Kann man den Schöpfer und sein Werk voneinander trennen?“: Chemnitzer Sinfonie-Konzert setzt umstrittenen Norweger in den Fokus
Von Matthias Zwarg
Höhepunkt des gelungenen 5. Sinfoniekonzerts der Schumann-Philharmonie war eine von Hartmut Schill als Solisten virtuos interpretierte Komposition für Hardangerfiedel und Orchester.

Der ungewöhnlich traditionelle Winter schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Waren Schnee, Eis und Kälte früher normale Begleiterscheinungen der kalten Jahreszeit, lösen sie jetzt eine Unwetterwarnung nach der anderen aus. Passend dazu stand das 5. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie unter dem Motto „Nordlichter“. Die aber...
