  • Kaputte Bücher, gestohlene Bänke und Schmierereien: Neukirchen beklagt zunehmenden Vandalismus

Schmierereien an einer Wand, in Neukirchen wurden Einkaufswagen an Supermärkten beschmiert.
Schmierereien an einer Wand, in Neukirchen wurden Einkaufswagen an Supermärkten beschmiert. Bild: Mario Hoesel
Schmierereien an einer Wand, in Neukirchen wurden Einkaufswagen an Supermärkten beschmiert.
Schmierereien an einer Wand, in Neukirchen wurden Einkaufswagen an Supermärkten beschmiert. Bild: Mario Hoesel
Chemnitz Umland
Kaputte Bücher, gestohlene Bänke und Schmierereien: Neukirchen beklagt zunehmenden Vandalismus
Redakteur
Von Julia Grunwald
In der Erzgebirgsgemeinde kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu willkürlichen Sachbeschädigungen. In einigen Bereichen hat die Gemeinde deswegen bereits Konsequenzen gezogen.

Es sollte ein niedrigschwelliges, neues Angebot für Neukirchen werden - das Bücherfenster. Trotz begrenzter finanzieller Mittel hat Bibliotheksleiterin Heidi Eismann lange für ihre Idee gekämpft, den Einwohnern rund um die Uhr kostenlosen Lesestoff zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe von Spenden der Neukirchner und Geldern aus einer Stiftung...
