Kaputte Bücher, gestohlene Bänke und Schmierereien: Neukirchen beklagt zunehmenden Vandalismus

In der Erzgebirgsgemeinde kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu willkürlichen Sachbeschädigungen. In einigen Bereichen hat die Gemeinde deswegen bereits Konsequenzen gezogen.

Es sollte ein niedrigschwelliges, neues Angebot für Neukirchen werden - das Bücherfenster. Trotz begrenzter finanzieller Mittel hat Bibliotheksleiterin Heidi Eismann lange für ihre Idee gekämpft, den Einwohnern rund um die Uhr kostenlosen Lesestoff zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe von Spenden der Neukirchner und Geldern aus einer Stiftung... Es sollte ein niedrigschwelliges, neues Angebot für Neukirchen werden - das Bücherfenster. Trotz begrenzter finanzieller Mittel hat Bibliotheksleiterin Heidi Eismann lange für ihre Idee gekämpft, den Einwohnern rund um die Uhr kostenlosen Lesestoff zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe von Spenden der Neukirchner und Geldern aus einer Stiftung...