Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Karamellkäse macht süchtig: Wie Käse-Ole aus Chemnitz Norwegen-Fans in Verzückung bringt

Ole Friedel in seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz.
Ole Friedel in seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Die Kühltheke bei Käse-Ole: Braunkäse gibt es in Quadern zu 250 Gramm, 500 Gramm und einem Kilo. Und neuerdings sogar fertig geschnitten in Scheiben
Die Kühltheke bei Käse-Ole: Braunkäse gibt es in Quadern zu 250 Gramm, 500 Gramm und einem Kilo. Und neuerdings sogar fertig geschnitten in Scheiben Bild: Ulf Dahl
Ohne Käsehobel geht nichts: Braunkäse ist so klebrig, dass er sich mit dem Messer nicht vernünftig schneiden lässt.
Ohne Käsehobel geht nichts: Braunkäse ist so klebrig, dass er sich mit dem Messer nicht vernünftig schneiden lässt. Bild: Ulf Dahl
Ole Friedel vor seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz.
Ole Friedel vor seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Ole Friedel in seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz.
Ole Friedel in seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Die Kühltheke bei Käse-Ole: Braunkäse gibt es in Quadern zu 250 Gramm, 500 Gramm und einem Kilo. Und neuerdings sogar fertig geschnitten in Scheiben
Die Kühltheke bei Käse-Ole: Braunkäse gibt es in Quadern zu 250 Gramm, 500 Gramm und einem Kilo. Und neuerdings sogar fertig geschnitten in Scheiben Bild: Ulf Dahl
Ohne Käsehobel geht nichts: Braunkäse ist so klebrig, dass er sich mit dem Messer nicht vernünftig schneiden lässt.
Ohne Käsehobel geht nichts: Braunkäse ist so klebrig, dass er sich mit dem Messer nicht vernünftig schneiden lässt. Bild: Ulf Dahl
Ole Friedel vor seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz.
Ole Friedel vor seiner „Käse-Theke“ an der Limbacher Straße in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Karamellkäse macht süchtig: Wie Käse-Ole aus Chemnitz Norwegen-Fans in Verzückung bringt
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ole Friedel verkauft den norwegischen Nationalkäse Brunost - am Kaßberg und im Internet. Vom Geheimnis eines besonderen Ladens und einer klebrigen Masse, für die vor 100 Jahren der Käsehobel erfunden wurde.

Norwegen ist einmalig: Die Fjorde, die Berge - und der Käse. Er ist braun, sieht aus wie Knetmasse und wird in rechteckigen Blöcken verkauft. In der Kühltheke stapeln sich Quader zu 250 Gramm, 500 Gramm und einem Kilo mit dem Aufdruck „Gudbrandsdalen“. So heißt Norwegens längstes Tal - und die populärste Marke seines Nationalkäses.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
25.09.2025
1 min.
Chemnitz: Der Kaßberg in alten Ansichten
Die Kastanienstraße wurde später nach dem Oberbürgermeister Heinrich Beck benannt.
Das beliebte Chemnitzer Wohnviertel wird von Tilo Richter in historischen Ansichtskarten vorgestellt.
Jens Kassner
13.11.2025
3 min.
Fisch filetieren und Käse herstellen: Wie Edeka in Chemnitz künftig seine Fachkräfte schult
Die Trainer Marco Hauenschild (links) und Knut Nürnberger lehren unter anderem die Herstellung von Käse.
Das Unternehmen hat ein neues Bildungszentrum in Betrieb genommen, das alle Azubis in Sachsen, Thüringen und Nordbayern durchlaufen. Wie es dort aussieht – und was den Ausschlag für Chemnitz gab.
Benjamin Lummer
13:10 Uhr
2 min.
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis - das Rezept von Ronny Pester
Quitten-Crumble mit Zitronenthymian-Eis.
Eis und heiß mal anders: Ein warmes Crumble aus Quitten trifft auf sahniges Kräuter-Eis.
Ronny Pester
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel