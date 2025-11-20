Karamellkäse macht süchtig: Wie Käse-Ole aus Chemnitz Norwegen-Fans in Verzückung bringt

Ole Friedel verkauft den norwegischen Nationalkäse Brunost - am Kaßberg und im Internet. Vom Geheimnis eines besonderen Ladens und einer klebrigen Masse, für die vor 100 Jahren der Käsehobel erfunden wurde.

Norwegen ist einmalig: Die Fjorde, die Berge - und der Käse. Er ist braun, sieht aus wie Knetmasse und wird in rechteckigen Blöcken verkauft. In der Kühltheke stapeln sich Quader zu 250 Gramm, 500 Gramm und einem Kilo mit dem Aufdruck „Gudbrandsdalen". So heißt Norwegens längstes Tal - und die populärste Marke seines Nationalkäses.