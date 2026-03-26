Karl-Marx-Monument dunkel: Chemnitz macht bei „Earth Hour“ mit

Auch am bunten Schornstein wird am 28. März für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Chemnitz ist Teil des weltweiten Umwelt-Events.

Die Stadt Chemnitz nimmt an der Klima-Aktion „Earth Hour“ der Naturschutzorganisation WWF teil, kündigte die Stadtverwaltung an. Es soll damit ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt werden. Am Samstag, 28. März, wird dafür ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung markanter Bauwerke ausgeschaltet. Das Karl-Marx-Monument...