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Das Marx-Monument bleibt Samstagabend für eine Stunde unbeleuchtet.
Das Marx-Monument bleibt Samstagabend für eine Stunde unbeleuchtet. Foto: Paula Scharf/Archiv
Das Marx-Monument bleibt Samstagabend für eine Stunde unbeleuchtet.
Das Marx-Monument bleibt Samstagabend für eine Stunde unbeleuchtet. Foto: Paula Scharf/Archiv
Chemnitz
Karl-Marx-Monument dunkel: Chemnitz macht bei „Earth Hour“ mit
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Auch am bunten Schornstein wird am 28. März für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Chemnitz ist Teil des weltweiten Umwelt-Events.

Die Stadt Chemnitz nimmt an der Klima-Aktion „Earth Hour“ der Naturschutzorganisation WWF teil, kündigte die Stadtverwaltung an. Es soll damit ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt werden. Am Samstag, 28. März, wird dafür ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung markanter Bauwerke ausgeschaltet. Das Karl-Marx-Monument...
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