Globaler Klimaschutz lokal: Plauens Beitrag zur „Earth Hour“

Plauen
Plauen schaltet das Licht aus: Am 28. März wird das Rathaus für eine Stunde dunkel.
Plauen beteiligt sich an der „Earth Hour“ und will auf den Klimaschutz aufmerksam machen, wurde aus der Stadtverwaltung angekündigt. Am Samstag, 28. März, gehen dafür 20.30 Uhr die Lichter am Rathaus und auf dem Altmarkt für eine Stunde aus. Die Einwohner könnten ebenfalls in dieser Zeit das Licht ausschalten und sich so an der Aktion...
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