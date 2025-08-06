Kein Geld für Klimaanlage? Was Patienten im künftigen Chemnitzer Herzzentrum bei Hitze erwartet

Die Kühlung der Patientenzimmer in dem 70-Millionen-Euro-Neubau muss kleiner ausfallen, als vom Klinikum Chemnitz ursprünglich angestrebt. Dabei machen hohe Zimmertemperaturen Menschen mit Herz-Problemen besonders zu schaffen, warnen Mediziner.

In Chemnitz soll noch in diesem Jahr ein neues Zentrum für Menschen mit gesundheitlichen Problemen rund ums Herz in Betrieb gehen. Patienten aus ganz Südwestsachsen werden dort künftig behandelt. Der mehrgeschossige Neubau des „Kardiologischen Zentrums" auf dem Gelände des Küchwaldkrankenhauses zählt mit rund 70 Millionen Euro zu den...