  • Kein Geld für Klimaanlage? Was Patienten im künftigen Chemnitzer Herzzentrum bei Hitze erwartet

Soll Anlaufstelle für Herzpatienten aus ganz Südwestsachsen werden: das künftige Kardiologische Zentrum im Küchwaldkrankenhaus des Klinikums Chemnitz. Bild: Toni Söll
Soll Anlaufstelle für Herzpatienten aus ganz Südwestsachsen werden: das künftige Kardiologische Zentrum im Küchwaldkrankenhaus des Klinikums Chemnitz. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Kein Geld für Klimaanlage? Was Patienten im künftigen Chemnitzer Herzzentrum bei Hitze erwartet
Von Michael Müller
Die Kühlung der Patientenzimmer in dem 70-Millionen-Euro-Neubau muss kleiner ausfallen, als vom Klinikum Chemnitz ursprünglich angestrebt. Dabei machen hohe Zimmertemperaturen Menschen mit Herz-Problemen besonders zu schaffen, warnen Mediziner.

In Chemnitz soll noch in diesem Jahr ein neues Zentrum für Menschen mit gesundheitlichen Problemen rund ums Herz in Betrieb gehen. Patienten aus ganz Südwestsachsen werden dort künftig behandelt. Der mehrgeschossige Neubau des „Kardiologischen Zentrums“ auf dem Gelände des Küchwaldkrankenhauses zählt mit rund 70 Millionen Euro zu den...
