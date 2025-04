Kinderwagen in Brand: Chemnitzer Feuerwehr rückt zur Zietenstraße aus

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagmorgen auf den Sonnenberg gerufen. Der Brand wurde schnell gelöscht, die Ermittlungen dauern noch an.

Ein Kinderwagen wurde am Dienstagvormittag in einem Treppenhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter und zum Tathergang. Auch die Feuerwehr war gegen 9.30 Uhr in die Zietenstraße ausgerückt. Der Brand sei aber schon zügig durch die Mitarbeiterin eines ansässigen Ladengeschäfts...