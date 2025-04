Klassische Musik im Atomino: Diese weltweit bekannte Reihe kommt nach Chemnitz

Die Volkswagen Group ist der größte Sponsor der Kulturhauptstadt. Jetzt hat das Unternehmen vorgestellt, welche eigenen Beiträge es in Chemnitz bringen wird. Auch Checker Tobi ist am Start.

Klassische Musik in angesagten Clubs. Das ist das Konzept der Yellow Lounge. Diese Reihe gibt es seit über 20 Jahren. Organisiert vom Musiklabel Deutsche Grammophon tourt sie weltweit. Am 27. Mai um 20 Uhr wird das Format erstmals in Chemnitz, und zwar im Atomino zu Gast sein. Möglich gemacht wird das von der Volkswagen Group. Das Unternehmen...