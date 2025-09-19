Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Klimaprotest in Chemnitz erstmals samstags: Was ist da los?

Seit mehreren Jahren beteiligt sich auch Chemnitz an internationalen Klima-Aktionstagen.
Seit mehreren Jahren beteiligt sich auch Chemnitz an internationalen Klima-Aktionstagen.
Chemnitz
Klimaprotest in Chemnitz erstmals samstags: Was ist da los?
Redakteur
Von Michael Müller
Weltweit soll es am Wochenende Demonstrationen geben. Auch für Chemnitz sind Aktionen geplant.

Wenn Klima-Aktivisten in Chemnitz auf die Straße gehen, dann eigentlich immer an einem Freitag, dem traditionellen Protesttag der „Fridays for Future“-Bewegung. Zuletzt waren im Februar bei nasskaltem Wetter etwa 150 Menschen unterwegs.
