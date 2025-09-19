Klimaprotest in Chemnitz erstmals samstags: Was ist da los?

Chemnitz
Weltweit soll es am Wochenende Demonstrationen geben. Auch für Chemnitz sind Aktionen geplant.
Wenn Klima-Aktivisten in Chemnitz auf die Straße gehen, dann eigentlich immer an einem Freitag, dem traditionellen Protesttag der „Fridays for Future“-Bewegung. Zuletzt waren im Februar bei nasskaltem Wetter etwa 150 Menschen unterwegs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.