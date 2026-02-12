Körperwelten in Chemnitz: Schon fast 25.000 Tickets verkauft

Chemnitz
Vor zwei Wochen öffnete die Ausstellung in der Markthalle in Chemnitz. Das Interesse ist groß. Wer ohne gebuchtes Online-Ticket kommt, muss möglicherweise Wartezeiten in Kauf nehmen. Aber wer etwas flexibel ist, hat gute Karten.
Rund 200 Exponate, alles echte plastinierte menschliche Körper und Körperteile, werden seit Kurzem in Chemnitz gezeigt. Die Wanderausstellung „Körperwelten“ gastiert noch bis Ende Juni in der Stadt. Bei dieser Ausstellung in der Markthalle steht der Zyklus des Lebens im Fokus. Es ist nicht die einzige Körperwelten-Schau, die gerade in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.