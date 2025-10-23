Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Körperwelten“ sind erstmals in Chemnitz zu sehen: Blicke in das Innere des Menschen

Eine Besucherin schaut sich das Plastinat „Der Ringturner“ an.
Eine Besucherin schaut sich das Plastinat „Der Ringturner“ an. Bild: Gunther von Hagens Körperwelten
Eine Besucherin schaut sich das Plastinat „Der Ringturner“ an.
Eine Besucherin schaut sich das Plastinat „Der Ringturner“ an. Bild: Gunther von Hagens Körperwelten
Chemnitz
„Körperwelten“ sind erstmals in Chemnitz zu sehen: Blicke in das Innere des Menschen
Redakteur
Von Udo Lindner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

57 Millionen Menschen weltweit haben die „Körperwelten“-Ausstellung bisher gesehen - jetzt wird das auch in Sachsen möglich sein. Die Ganzkörperplastinate lassen den Betrachter staunen aber auch ein wenig schaudern.

Als die „Körperwelten“-Ausstellung vor 30 Jahren zum ersten Mal echte menschliche Plastinate zeigte, war es noch ein Skandal. Inzwischen haben mehr als 57 Millionen Menschen weltweit die Ausstellung gesehen. In Deutschland waren es bisher rund 13 Millionen. Ab Ende Januar 2026 wird die Schau von Plastinator Gunther von Hagens zum ersten Mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
4 min.
Vom Ursprung des Menschen bis in die Gegenwart – Ausstellung „Planet Africa“ in Chemnitz öffnet
In der Ausstellung „Planet Africa – Eine archäologische Zeitreise“ darf nicht nur angesehen, sondern auch getastet werden. Im Bild Projektleiterin Christina Michel vom Smac.
Vor rund zwei Millionen Jahren wanderten die ersten Menschen aus Afrika aus. Welche besondere Rolle der Kontinent für die Menschheit spielt, soll nun eine neue Ausstellung in Chemnitz aufzeigen.
Caspar Leder
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
16:15 Uhr
3 min.
Fotos in Chemnitz erzählen von Endlichkeit des Lebens – sogar mit Humor
Susanne Krujatz und Anja Merkel vor der Ausstellung „Endlich Leben“.
Zum 20-jährigen Bestehen des Hospizes Chemnitz gab es einen Fotowettbewerb. Die Ergebnisse sind nun in der Stadtbibliothek zu sehen. Sie bringen die Betrachter zum Weinen und zum Lachen.
Jana Peters
Mehr Artikel