„Körperwelten“ sind erstmals in Chemnitz zu sehen: Blicke in das Innere des Menschen

Chemnitz
57 Millionen Menschen weltweit haben die „Körperwelten“-Ausstellung bisher gesehen - jetzt wird das auch in Sachsen möglich sein. Die Ganzkörperplastinate lassen den Betrachter staunen aber auch ein wenig schaudern.
Als die „Körperwelten“-Ausstellung vor 30 Jahren zum ersten Mal echte menschliche Plastinate zeigte, war es noch ein Skandal. Inzwischen haben mehr als 57 Millionen Menschen weltweit die Ausstellung gesehen. In Deutschland waren es bisher rund 13 Millionen. Ab Ende Januar 2026 wird die Schau von Plastinator Gunther von Hagens zum ersten Mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.