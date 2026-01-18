MENÜ
  • Kulturhauptstadt ein Jahr später: OB feiert nicht in Chemnitz, sondern in Oulu

Die Toripolliisi-Statue, die einen Schutzpolizisten darstellt, steht vor der Markthalle in Oulu. Die Statue ist ein Wahrzeichen der Stadt. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa
Die Toripolliisi-Statue, die einen Schutzpolizisten darstellt, steht vor der Markthalle in Oulu. Die Statue ist ein Wahrzeichen der Stadt. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa
Chemnitz
Kulturhauptstadt ein Jahr später: OB feiert nicht in Chemnitz, sondern in Oulu
Von Denise Märkisch
Sven Schulze hat das Wochenende in Finnland verbracht. Im Norden wurde das Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Wer noch mit dabei war.

18. Januar 2025 – vor einem Jahr fiel der Startschuss für das Kulturhauptstadt-Jahr in Chemnitz. Ein Jahr später sind andere dran. Neben Trenčín in der Slowakei ist Oulu Kulturhauptstadt. Am Wochenende ging es in Finnland offiziell los. Mit dabei der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze. „Zur Eröffnung bin ich in den hohen Norden...
