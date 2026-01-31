Kunst trifft Kaffee – Was gibt es in den Chemnitzer Museumscafés?

Museen laden zum Staunen und Lernen ein – doch wie steht es um das Verweilen danach? Unsere Redaktion hat die Museumscafés besucht. Fazit: Viel Kulturgenuss, aber beim Kaffee ist hier und da noch Luft nach oben.

Wer auch nach dem Kulturhauptstadtjahr die Chemnitzer Museumswelt besucht, erlebt viel Kunst, Kultur und Aktionen wie Papierschöpfen oder Yoga im Museum. Doch kulinarisch zeigt sich: Lernen und Staunen klappt bestens – für das gemütliche Kaffeeerlebnis lohnt sich jedoch der Weg in die Innenstadt oder auf den Kaßberg.