  • Kunst trifft Kaffee – Was gibt es in den Chemnitzer Museumscafés?

Das Café Julius bietet ein breites gastronomisches Angebot – ab diesem Jahr ergänzt durch ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro.
Das Café Julius bietet ein breites gastronomisches Angebot – ab diesem Jahr ergänzt durch ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro.
Links Gülistan Akin und rechts Rana Khaled, beides Mitarbeiterinnen des Café Julius im Smac zu sehen.
Links Gülistan Akin und rechts Rana Khaled, beides Mitarbeiterinnen des Café Julius im Smac zu sehen.
Seit diesem Jahr gibt es im Café Julius ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch eine wechselnde Mittagskarte.
Seit diesem Jahr gibt es im Café Julius ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch eine wechselnde Mittagskarte.
Das Industriemuseum hat ein externes Gastroangebot von den Betreibern vom Suppenmaxe.
Das Industriemuseum hat ein externes Gastroangebot von den Betreibern vom Suppenmaxe.
Unter dem steinernen Wald kann man einen Kaffee von den zwei Bäckereien neben an oder dem Kaffeeshop „Bloom Boom“ genießen. Weniger genussvoll, dafür günstig ist der Kaffeeautomat im vierten Stock.
Unter dem steinernen Wald kann man einen Kaffee von den zwei Bäckereien neben an oder dem Kaffeeshop „Bloom Boom" genießen. Weniger genussvoll, dafür günstig ist der Kaffeeautomat im vierten Stock.
Ein kleines Kaffee mit Café-Angeboten aus einem Vollautomaten befinden sich in den Kunstsammlungen beim Theaterplatz in der ehemaligen Kutschdurchfahrt des Gebäudes.
Ein kleines Kaffee mit Café-Angeboten aus einem Vollautomaten befinden sich in den Kunstsammlungen beim Theaterplatz in der ehemaligen Kutschdurchfahrt des Gebäudes.
Im Gunzenhauser, den Kunstsammlungen und dem Karl-Schmidt-Rottluff Haus gibt es nahezu das gleiche Getränkeangebot.
Im Gunzenhauser, den Kunstsammlungen und dem Karl-Schmidt-Rottluff Haus gibt es nahezu das gleiche Getränkeangebot.
Das Café Julius bietet ein breites gastronomisches Angebot – ab diesem Jahr ergänzt durch ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro.
Das Café Julius bietet ein breites gastronomisches Angebot – ab diesem Jahr ergänzt durch ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro. Bild: Laetitia Feddersen
Links Gülistan Akin und rechts Rana Khaled, beides Mitarbeiterinnen des Café Julius im Smac zu sehen.
Links Gülistan Akin und rechts Rana Khaled, beides Mitarbeiterinnen des Café Julius im Smac zu sehen. Bild: Andreas Seidel
Seit diesem Jahr gibt es im Café Julius ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch eine wechselnde Mittagskarte.
Seit diesem Jahr gibt es im Café Julius ein Frühstücksangebot ab 13,90 Euro. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch eine wechselnde Mittagskarte. Bild: Laetitia Feddersen
Das Industriemuseum hat ein externes Gastroangebot von den Betreibern vom Suppenmaxe.
Das Industriemuseum hat ein externes Gastroangebot von den Betreibern vom Suppenmaxe. Bild: Laetitia Feddersen
Unter dem steinernen Wald kann man einen Kaffee von den zwei Bäckereien neben an oder dem Kaffeeshop „Bloom Boom“ genießen. Weniger genussvoll, dafür günstig ist der Kaffeeautomat im vierten Stock.
Unter dem steinernen Wald kann man einen Kaffee von den zwei Bäckereien neben an oder dem Kaffeeshop „Bloom Boom“ genießen. Weniger genussvoll, dafür günstig ist der Kaffeeautomat im vierten Stock. Bild: Laetitia Feddersen
Ein kleines Kaffee mit Café-Angeboten aus einem Vollautomaten befinden sich in den Kunstsammlungen beim Theaterplatz in der ehemaligen Kutschdurchfahrt des Gebäudes.
Ein kleines Kaffee mit Café-Angeboten aus einem Vollautomaten befinden sich in den Kunstsammlungen beim Theaterplatz in der ehemaligen Kutschdurchfahrt des Gebäudes. Bild: Laetitia Feddersen
Im Gunzenhauser, den Kunstsammlungen und dem Karl-Schmidt-Rottluff Haus gibt es nahezu das gleiche Getränkeangebot.
Im Gunzenhauser, den Kunstsammlungen und dem Karl-Schmidt-Rottluff Haus gibt es nahezu das gleiche Getränkeangebot. Bild: Laetitia Feddersen
Chemnitz
Kunst trifft Kaffee – Was gibt es in den Chemnitzer Museumscafés?
Von Laetitia Feddersen
Museen laden zum Staunen und Lernen ein – doch wie steht es um das Verweilen danach? Unsere Redaktion hat die Museumscafés besucht. Fazit: Viel Kulturgenuss, aber beim Kaffee ist hier und da noch Luft nach oben.

Wer auch nach dem Kulturhauptstadtjahr die Chemnitzer Museumswelt besucht, erlebt viel Kunst, Kultur und Aktionen wie Papierschöpfen oder Yoga im Museum. Doch kulinarisch zeigt sich: Lernen und Staunen klappt bestens – für das gemütliche Kaffeeerlebnis lohnt sich jedoch der Weg in die Innenstadt oder auf den Kaßberg.
