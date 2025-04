KZ-Häftlingsmarsch durch Adorf: Ein Ort bricht zum 80. Mal sein Schweigen

Am 15. März 1945 kommen 750 Auschwitz-Häftlinge in Adorf an. Einige werden den Ort nicht lebend verlassen. Damals schweigt Adorf. Heute setzt sich eine 90-Jährige dafür ein, dass das nicht mehr passiert.

Die Warnungen ihrer Lehrer sind Hanni Sieber noch immer im Ohr. Die Menschen, die in drei Tagen in Adorf ankommen würden, hätten Verbrechen begangen. Hanni Sieber und ihre Mitschüler sollen sich von ihnen fernhalten, keinen Kontakt suchen, keine Gespräche führen. Überall im Ort wird diese Anweisung verbreitet. Drei Tage später, am 15. März...