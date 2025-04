Ladendiebstahl am Neumarkt: Mutmaßlicher Täter setzt Reizgas gegen Detektiv ein

Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, Parfüm gestohlen zu haben. Doch seine Flucht verlief anders als geplant.

Chemnitz.

Ein 38-Jähriger ist am Dienstag als mutmaßlicher Ladendieb von der Polizei geschnappt worden. Laut Polizei steht der Mann im Verdacht, in einem Geschäft am Neumarkt Parfum im Wert von knapp 130 Euro in seine Kleidung gesteckt und nicht bezahlt zu haben. Er flüchtete nach der Tat aus dem Laden, konnte aber durch einen 20-jährigen Ladendetektiv gestellt werden. Dem übergab der Tatverdächtige zwar die entwendete Ware, setzte dann aber Reizgas ein und sprühte es dem Detektiv ins Gesicht. Dem leicht verletzten 20-Jährigen gelang es dennoch mithilfe weiterer Sicherheitsdienstmitarbeiter, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der mutmaßliche Dieb befindet sich wieder auf freiem Fuß. (reu)