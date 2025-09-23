Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lärm auf der B 174 und Südring in Chemnitz: Anwohner übergeben tausende Unterschriften an MP Kretschmer

Jürgen Mädler (rechts) übergibt eine Petition für Lärmschutz auf der B 174 an Michael Kretschmer. Bild: Benjamin Lummer
Jürgen Mädler (rechts) übergibt eine Petition für Lärmschutz auf der B 174 an Michael Kretschmer. Bild: Benjamin Lummer
Chemnitz
Lärm auf der B 174 und Südring in Chemnitz: Anwohner übergeben tausende Unterschriften an MP Kretschmer
Von Benjamin Lummer
Von Lärm geplagte Anrainer der beiden Straßen fordern seit mehreren Jahren Schutzmaßnahmen an den Strecken – bislang ohne Erfolg. Was sie nun wollen und was der Ministerpräsident dazu sagte.

Exakt 64 Dezibel. Diese Zahl zeigt eine App auf dem Handy von Jürgen Mädler an. Gemessen haben er und seine Frau sie am Abend in ihrem Schlafzimmer. Der Messwert entspricht der Lautstärke in einem belebten Büro. Nur, dass dieser Lärm nicht von Gesprächen kommt, sondern von der Bundesstraße 174, die am Haus der Mädlers vorbeiführt.
