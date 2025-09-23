Lärm auf der B 174 und Südring in Chemnitz: Anwohner übergeben tausende Unterschriften an MP Kretschmer

Von Lärm geplagte Anrainer der beiden Straßen fordern seit mehreren Jahren Schutzmaßnahmen an den Strecken – bislang ohne Erfolg. Was sie nun wollen und was der Ministerpräsident dazu sagte.

Exakt 64 Dezibel. Diese Zahl zeigt eine App auf dem Handy von Jürgen Mädler an. Gemessen haben er und seine Frau sie am Abend in ihrem Schlafzimmer. Der Messwert entspricht der Lautstärke in einem belebten Büro. Nur, dass dieser Lärm nicht von Gesprächen kommt, sondern von der Bundesstraße 174, die am Haus der Mädlers vorbeiführt. Exakt 64 Dezibel. Diese Zahl zeigt eine App auf dem Handy von Jürgen Mädler an. Gemessen haben er und seine Frau sie am Abend in ihrem Schlafzimmer. Der Messwert entspricht der Lautstärke in einem belebten Büro. Nur, dass dieser Lärm nicht von Gesprächen kommt, sondern von der Bundesstraße 174, die am Haus der Mädlers vorbeiführt.