Landtag lehnt Petition für weniger Schwerlastverkehr auf der B 174 von Chemnitz ins Erzgebirge ab

Mehr als 3300 Unterzeichner traten für ein Fahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen an Wochenenden und Feiertagen ein. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte die Unterschriften entgegen genommen.

Der Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags hat eine Petition abgelehnt, mit der die Unterzeichner mehr Lärmschutz entlang des Chemnitzer Südrings sowie der anschließenden B 174 zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge erreichen wollten. Die Initiatoren der Petition forderten unter anderem ein Fahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen an Wochenenden...