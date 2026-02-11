Landtag lehnt Petition für weniger Schwerlastverkehr auf der B 174 von Chemnitz ins Erzgebirge ab

Sachsen
Mehr als 3300 Unterzeichner traten für ein Fahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen an Wochenenden und Feiertagen ein. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte die Unterschriften entgegen genommen.
Der Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags hat eine Petition abgelehnt, mit der die Unterzeichner mehr Lärmschutz entlang des Chemnitzer Südrings sowie der anschließenden B 174 zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge erreichen wollten. Die Initiatoren der Petition forderten unter anderem ein Fahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen an Wochenenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.