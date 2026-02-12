Lärmgeplagte B 174: Landtag macht Erzgebirger auch selbst verantwortlich für Zustände

Sachsen
Auf der viel befahrenen Route von Chemnitz nach Reitzenhain dürfen Lkw weiter nachts wie an Wochenenden fahren. Dass neue Ortsumgehungen dauern, liegt laut Petitionsausschuss auch am Streit vor Ort.
Die erste Reaktion in der Internetgruppe der Bürgerinitiativen für mehr Lärmschutz an der B 174 fiel drastisch aus. „Das ist doch zum“, schrieb ein Nutzer – und ließ ein Emoji folgen, das sich übergeben muss. Eben war bekannt geworden, dass der Petitionsausschuss des Landtags die Petition verworfen hatte. Dabei hatten die Mitglieder der...
