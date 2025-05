Lange Schlangen vor der Bundesbank in Chemnitz: Ansturm auf Kulturhauptstadt-Sammelmünze

Schon um halb fünf am Morgen fanden sich die ersten in der Schlange vor der Bundesbank-Filiale in Chemnitz ein. Wer sind die Münzsammler und was macht OB Sven Schulze mit der allerersten Münze?

Bevor OB Sven Schulze am Donnerstagmorgen als erster die Sammelmünze mit Chemnitzer Kulturhauptstadt-Motiv in den Händen hält, kann er sich einen neugierigen Blick aus dem Fenster nicht verkneifen. Die Schlange vor der Bundesbank-Filiale ist um 7.30 Uhr so lang, dass ihr Ende sich auf dem Bürgersteig hinter den Bäumen nur erahnen lässt.... Bevor OB Sven Schulze am Donnerstagmorgen als erster die Sammelmünze mit Chemnitzer Kulturhauptstadt-Motiv in den Händen hält, kann er sich einen neugierigen Blick aus dem Fenster nicht verkneifen. Die Schlange vor der Bundesbank-Filiale ist um 7.30 Uhr so lang, dass ihr Ende sich auf dem Bürgersteig hinter den Bäumen nur erahnen lässt....