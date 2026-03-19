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Autoübergabe: Marlon und Tina Ruckriegel (r.), Claudia Harloff und Andreas Küchler (Signal Iduna).
Autoübergabe: Marlon und Tina Ruckriegel (r.), Claudia Harloff und Andreas Küchler (Signal Iduna). Foto: Autohaus Harloff
Autoübergabe: Marlon und Tina Ruckriegel (r.), Claudia Harloff und Andreas Küchler (Signal Iduna).
Autoübergabe: Marlon und Tina Ruckriegel (r.), Claudia Harloff und Andreas Küchler (Signal Iduna). Foto: Autohaus Harloff
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„Leser helfen“: Wie Marlon aus Limbach-Oberfrohna endlich gern im Auto mitfährt
Redakteur
Von Denise Märkisch
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350.000 Euro haben die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ gespendet. Einer, für den gespendet wurde, ist der achtjährigen Marlon. Jetzt konnte der große Wunsch der Familie erfüllt werden.

Marlon ist auf seinen Rollstuhl angewiesen. Der Achtjährige kann seinen Kopf nicht selbst halten. Autofahren war bisher immer anstrengend. In das bisherige Auto der Familie passte der Rollstuhl zwar hinein, darin sitzen konnte Marlon aber nicht. Tina Ruckriegel, seine Mutter, musste ihn immer aus dem Rollstuhl auf den Sitz heben, den Rollstuhl im...
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