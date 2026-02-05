MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Lichtenau: Busfahrerin und Jugendliche geraten aneinander

Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in einem Linienbus in Lichtenau.
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in einem Linienbus in Lichtenau. Bild: Symbolfoto:Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in einem Linienbus in Lichtenau.
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in einem Linienbus in Lichtenau. Bild: Symbolfoto:Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Chemnitz Umland
Lichtenau: Busfahrerin und Jugendliche geraten aneinander
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Busfahrerin will drei Jugendliche vor die Tür setzen, weil sie sich daneben benommen haben sollen. Die Situation spitzt sich zu.

Nach einem Vorfall im Lichtenauer Ortsteil Oberlichtenau muss die Polizei zum Ablauf eines Geschehens am 4. Februar ermitteln. Laut Mitteilung benahmen sich drei Jugendliche in einem Linienbus sehr störend. Die 57-jährige Busfahrerin reagierte darauf. Sie wollte, dass die beiden 17-jährigen Syrer und ein 19-jähriger Türke an der Oberen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Lichtenauer Wirtschaftstipp: Mehr Mut zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz
Arnold-Electronic Lichtenau: Produktionsleiter Ulrich Morawietz am Verzinn-Roboter.
Wie können sich Firmen in Lichtenau auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter behaupten? Einige Ratschläge dazu lieferte ein Treffen in der Oberschule Lichtenau.
Uwe Rechtenbach
29.01.2026
1 min.
Jubiläumsfeier im Sonnenlandpark Lichtenau: Planungen laufen bis Februar
Blick in den Lichtenauer Sonnenlandpark.
Vor 20 Jahren öffnete der Freizeitpark Sonnenland in Lichtenau erstmals seine Türen. Das soll gefeiert werden. Wann und wie?
Uwe Rechtenbach
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel