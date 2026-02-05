Lichtenau: Busfahrerin und Jugendliche geraten aneinander

Eine Busfahrerin will drei Jugendliche vor die Tür setzen, weil sie sich daneben benommen haben sollen. Die Situation spitzt sich zu.

Nach einem Vorfall im Lichtenauer Ortsteil Oberlichtenau muss die Polizei zum Ablauf eines Geschehens am 4. Februar ermitteln. Laut Mitteilung benahmen sich drei Jugendliche in einem Linienbus sehr störend. Die 57-jährige Busfahrerin reagierte darauf. Sie wollte, dass die beiden 17-jährigen Syrer und ein 19-jähriger Türke an der Oberen...