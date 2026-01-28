Lichtenauer Wirtschaftstipp: Mehr Mut zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Wie können sich Firmen in Lichtenau auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter behaupten? Einige Ratschläge dazu lieferte ein Treffen in der Oberschule Lichtenau.

Was sollten Firmen in Lichtenau und in Mittelsachsen in ihrer Entwicklung beachten? Und worauf sollten sie ihre Aufmerksamkeit lenken? Diese Fragen wurden auf dem 6. Lichtenauer Wirtschaftsforum von rund 60 Teilnehmern diskutiert.