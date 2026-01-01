MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohna: 50-Jährige wird von Feuerwerkskörpern schwer verletzt

Die Polizei musste wegen eines Feuerwerk-Unfalls nach Limbach-Oberfrohna ausrücken.
Die Polizei musste wegen eines Feuerwerk-Unfalls nach Limbach-Oberfrohna ausrücken. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei musste wegen eines Feuerwerk-Unfalls nach Limbach-Oberfrohna ausrücken.
Die Polizei musste wegen eines Feuerwerk-Unfalls nach Limbach-Oberfrohna ausrücken. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: 50-Jährige wird von Feuerwerkskörpern schwer verletzt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für eine Frau endete der Jahreswechsel tragisch. Sie wurde von Feuerwerk getroffen und erlitt dabei schwere Verbrennungen.

Für eine 50-Jährige hat der Jahreswechsel eine tragische Wendung genommen. Wie die Polizei zum Geschehen in Limbach-Oberfrohna mitgeteilt hat, kam es kurz nach dem Jahreswechsel zu einem Vorfall, bei dem eine Frau durch einen Feuerwerkskörper am Hals getroffen wurde. Dabei fingen dann auch ihre Haare Feuer. Die Frau erlitt bei dem Unglück...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:54 Uhr
3 min.
Rund 40 Tote nach Feuer bei Silvesterparty in der Schweiz
Anwohner und Touristen stehen nach dem verheerenden Feuer unter Schock.
Schock und Bestürzung sind groß nach dem verheerenden Feuer bei einer Silvesterparty in einem Schweizer Skiort. Die Behörden geben weitere Details bekannt.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
18:00 Uhr
5 min.
Roland Kaiser, Wanderfestival, Sächsischer Familientag: Darauf freut sich das Erzgebirge 2026
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg.
Das Erzgebirge im Festfieber: von besonderen Jubiläen bis zu internationalen Events. 2026 wird ein Jahr der Highlights. Welche Veranstaltungen sollten sich die Erzgebirger nicht entgehen lassen?
unseren Redakteuren
11:00 Uhr
5 min.
Die Bilanz der Silvesternacht im Raum Freiberg-Flöha: Ein Schwerverletzter, eine Festnahme und viele Bilder
 21 Bilder
Prosit Neujahr: Wie hier im Freiberger Tivoli ist vielerorts gefeiert worden.
Silvester und Neujahrsmorgen in der Region: Die Polizei meldete mehrere „silvestertypische Einsätze“ in der Region. Aber es gibt auch Positives zu berichten.
Steffen Jankowski
09:30 Uhr
2 min.
Silvesternacht im Landkreis Zwickau: Ein Schuppenbrand und mehrere Verletzte
Update
Farbenfroh wurde das neue Jahr kurz nach Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal begrüßt. Es gab im Landkreis aber auch Verletzte durch Feuerwerk.
In der Nacht zum Neujahrstag ist es in Westsachsen zu mehreren Vorfällen gekommen. Ein Schuppen in Kirchberg brannte komplett ab. Dazu kamen mehrere Unfälle und Verletzte durch Feuerwerk.
Elsa Middeke
18:00 Uhr
4 min.
In diesem Chemnitzer Tattoo-Studio ist alles ein bisschen anders – und auch rosa
Benjamin Strauß ist der neue Tätowierer in der Stadt.
Benjamin Strauß stammt aus Sachsen. Jahrelang lebte er aber in Berlin und später in Leipzig. Der Tätowierer entschied sich nun bewusst für Chemnitz. Und in seinem Studio auf der Bernsdorfer Straße will er einen sicheren Raum schaffen. Ein Besuch bei „Love Grandma Tattoo“.
Denise Märkisch
Mehr Artikel