Limbach-Oberfrohna: 50-Jährige wird von Feuerwerkskörpern schwer verletzt

Chemnitz Umland
Für eine Frau endete der Jahreswechsel tragisch. Sie wurde von Feuerwerk getroffen und erlitt dabei schwere Verbrennungen.
Für eine 50-Jährige hat der Jahreswechsel eine tragische Wendung genommen. Wie die Polizei zum Geschehen in Limbach-Oberfrohna mitgeteilt hat, kam es kurz nach dem Jahreswechsel zu einem Vorfall, bei dem eine Frau durch einen Feuerwerkskörper am Hals getroffen wurde. Dabei fingen dann auch ihre Haare Feuer. Die Frau erlitt bei dem Unglück...
