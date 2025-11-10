Limbach-Oberfrohna: Neues Buch aus der Feder von Lothar Becker

Der Limbacher Autor hat einen Coming-of-Age-Roman geschrieben. Was der mit Gandhi zu tun hat und worauf sich Musicalfans ab Januar freuen können.

Der Sozialpädagoge, Musiker, Regisseur, Schriftsteller und Drehbuchautor Lothar Becker hat ein neues Buch geschrieben. Nach „Sein Name war Klang und Rauch" 2005, „Bubble Gum 69" aus 2016 und „Als Großvater im Jahr 1927 mit einer Bombe in den Dorfbach sprang, um die Weltrevolution in Gang zu setzen" von 2020 hat der Limbacher zwei...